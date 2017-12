VIDEO: Nieuwe beelden tonen enorme schade aan flatgebouwen Nieuwpoort: “Verschrikkelijk” Mathias Mariën

Bron: Eigen berichtgeving 5 Mathias Mariën Op nieuwe beelden is duidelijk te zien dat de ramp met de torenkraan in Nieuwpoort nóg catastrofaler had kunnen aflopen.

Door de zwaaibeweging van de kraan zijn vijf verdiepingen van residentie De Mosselbank onbewoonbaar verklaard. Van buitenaf is het interieur duidelijk te zien. Ondertussen is men ook volop bezig met het opmeten van de schade in het flatgebouw aan de overkant. Ook daar is de ravage enorm. Het terras van een dakappartement is volledig vernield. Het appartement eronder moet verder zonder een deel van de buitenmuur. Het terras is één grote puinhoop.

De bewoonster van het dakterras is gisterenavond op centimeters na aan de dood ontsnapt. De bewoonster zat binnen en hoorde een donderend geraas. Ze zag voor haar ogen de kraanarm alles wegvagen op haar terras en bleef zelf ongedeerd.

"Net oorlogsgebied"

Bij daglicht is duidelijk te zien hoe groot de schade écht is. “Ik heb het nieuws via de media vernomen. ‘Oh nee, dat zal toch niet bij ons ook zijn’, schoot door ons hoofd. Bij aankomst bleek dat wel het geval”, zucht Christelle. Op de begane vloer zag ze de enorme puinhoop. “Het is net oorlogsgebied. Verschrikkelijk", zegt ze. Een blik naar beneden spreekt boekdelen. Brokstukken liggen meters ver over het asfalt en auto’s zijn verpletterd onder de kraan. Ondertussen konden de hulpdiensten het lichaam van het 75-jarige slachtoffer vanonder het puin halen.

