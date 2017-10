VIDEO: Nieuwe beelden tonen 'De Reus' tijdens zoekactie naar wapen met de rijkswacht

TMA

19u08

Bron: VTM Nieuws

68

VTM Nieuws Screenshot VTM

De redactie van VTM NIEUWS heeft nieuwe bewegende beelden teruggevonden van Chris B., de man die op zijn sterfbed verklaarde dat hij 'De Reus' van de Bende van Nijvel was. Op de beelden zien we B. aan het werk als rijkswachter tijdens een zoekactie in Moorsel in 1996.