VIDEO. Nabestaanden herdenken slachtoffers van Kim De Gelder SDA

23 januari 2019

15u50

Bron: VTM Nieuws 0

In Dendermonde is een emotionele herdenking gehouden voor de slachtoffers van kindercrèche Fabeltjesland. Het is vandaag dag op dag tien jaar geleden dat Kim De Gelder de crèche binnenviel en twee baby’s en een begeleidster neerstak.

Een overzicht van wat er op die dag precies gebeurde: