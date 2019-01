VIDEO. Na 9 jaar begint het proces over de treinramp in Buizingen, wat gebeurde er die dag? Proces zal vandaag ingeleid worden voor de Brusselse politierechtbank SDA

Op 15 februari 2010 reed een stoptrein frontaal op een IC-trein . Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen, terwijl minstens 310 personen gewond raakten. Het proces over de treinramp in Buizingen zal vandaag ingeleid worden voor de Brusselse politierechtbank. In dit video-overzicht bekijken we waar het proces nu eigenlijk over gaat.