VIDEO. Mol in Aalter zwemt voor zijn leven Gunter Van Stappen

25 mei 2018

17u18

Bron: VTM Nieuws 1

Het onweer in Aalter zorgde gisteren voor heel wat overlast. Verschillende straten stonden onder water. Een vrouw in het station moest zelfs zwemmen om haar auto te bereiken. En ze was niet de enige, zelfs een mol moest zwemmen voor zijn leven. En dat lukte het beestje erg aardig. “Het klopt inderdaad dat mollen kunnen zwemmen”, verduidelijken ze bij Natuurpunt. “Mollen kunnen al zwemmend zelfs een afstand afleggen tot één kilometer.” Voor alle duidelijkheid: het diertje bereikte veilig het droge en vluchtte vervolgens snel weg.