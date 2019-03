VIDEO. Moeder en zoon komen om bij brand in chalet op camping in Herentals Kristof Baelus

11 maart 2019

08u23

Bron: Eigen berichtgeving 1 Op Camping De Schuur in Noorderwijk (Herentals) is maandagochtend een chalet uitgebrand. De brand ontstond omstreeks 7.30 uur, een 50-jarige moeder en haar 27-jarige zoon kwamen hierbij om het leven.



Brandweer zone Kempen werd maandagochtend omstreeks 7.30 uur opgeroepen voor een brand op camping De Schuur in Noorderwijk. Een van de chalets op het domein had vuur gevat, de brandweer kon ondanks de inspanningen niet voorkomen dat het volledige gebouw werd verwoest.

“Omstreeks 7.30 uur zag ik vanuit het raam van onze caravan een beetje verderop een steekvlam”, zegt een buurman. Ik heb een blusapparaat genomen en ben naar daar gelopen. Toen ik er aankwam, stond de chalet al in lichterlaaie.”

De twee personen die op dat moment in de chalet aanwezig waren, zijn allebei omgekomen. Momenteel loopt er een onderzoek om de oorzaak van de brand te achterhalen. De camping is afgesloten voor het onderzoek. Twee andere chalets liepen lichte schade op door de brand.

“Het ongeval gebeurde in een chalet die wij verhuren aan mensen die hier voor een weekend of een week willen verblijven. De slachtoffers zijn een moeder van ongeveer 50 jaar en haar zoon van 27 uit het Antwerpse", zegt Jean-Paul Kerssemeekers van camping de Schuur. “ Blijkbaar hadden deze mensen veel problemen die mijn petje te boven gaan en wilden ze in de chalet blijven wonen, ik heb hen duidelijk gemaakt dat dit niet kan. Daarna heb hen zonder ruzie verzocht de camping maandag omstreeks 13 uur te verlaten.”

Omstreeks 7.30 uur, enkele uren voor ze zouden vertrekken, stond de chalet die moeder en zoon huurden in lichterlaaie.