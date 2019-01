VIDEO. Moeder en dochter Sally Van Hecke reageren voor het eerst na doorbraak in moordzaak: “We kunnen eindelijk een gezicht plakken op de dader” IVI KS KG HA

29 januari 2019

15u07

Bron: VTM NIEUWS, eigen berichtgeving 0 Sally Van Hecke (20) werd op 10 augustus 1996 dood teruggevonden op het strand van Sint-Anneke op de Antwerpse Linkeroever. Haar moordenaar werd nooit geïdentificeerd, maar na meer dan 22 jaar wijst de misdaaddocumentaire ‘Cold Case’ op VTM toch een dader aan. De moeder en dochter van Sally - die op het moment van de moord op haar mama amper 3 jaar oud was - reageren nu voor het eerst. Ze begrijpen niet dat het zo lang heeft geduurd om de dader aan te wijzen, maar ze zijn opgelucht.

“Het is een hoofdstuk dat ik kan afsluiten. Niet vergeten, maar wel afsluiten”, zegt Lydia De Decker, de moeder van de omgebrachte Sally aan VTM NIEUWS. “Ik kan er een echt gezicht opplakken. Dat is voor mij voldoende: gerechtigheid.” Naomi was amper drie jaar oud toen haar mama 23 jaar geleden werd vermoord. “Het is een beetje een rollercoaster. Je bent wel blij en opgelucht, maar het brengt ook veel verdriet en frustratie mee.”

“Blauwe oldtimer”

De familie begrijpt niet dat het zo lang geduurd heeft om de dader aan te wijzen. “Ik denk dat er bepaalde elementen zijn geweest in het onderzoek waar ze niet diep genoeg zijn op ingegaan. We zijn allemaal mensen, we kunnen al eens iets verkeerd doen. Maar het is dan wel nu het moment om te zeggen ‘nu gaan we ervoor’.” Lydia hoopt dat het gerecht haar snel zal contacteren.



Volgens het onderzoek werd Sally, een aan heroïne verslaafde prostituee, in 1996 voor het laatst gezien in de Antwerpse rosse buurt rond 4 uur ’s ochtends door twee vrienden. Zij getuigden hoe ze de jonge drugsverslaafde moeder zagen instappen in een Amerikaanse blauwe oldtimer die bestuurd werd door een man met een paardenstaart. Het autopsierapport toonde aan dat Van Hecke een uur later het hoofd werd ingeslagen. Haar moordenaar werd nooit gevonden.

“Eén man”

Het VTM-programma ‘Cold Case’ beweert nu dat het de moordenaar van Sally heeft geïdentificeerd. Onderzoeksjournalist Kurt Wertelaers beet zich vast in de zaak. “Mijn persoonlijke analyse wijst één man aan”, zegt Wertelaers, die vanaf 7 februari met journalist Karel Lattrez op VTM uitlegt hoe hij zijn vermoedelijke dader ontmaskerde.

Claudy Pierret

Zijn interesse in Sally’s dossier was geen toeval. “Er zijn veel cold cases, maar deze zaak heeft me nooit losgelaten”, zegt Kurt. “Als voormalig misdaadreporter moest ik in 2002 naar Koewacht voor een gruwelijke moord uit 1998 (op de 29-jarige Yolanda Prinsen, waarvoor seriedoder Claudy Pierret in 2011 20 jaar cel kreeg red.). Toen ik later over Sally’s zaak las, zag ik een link.”

“Mijn cliënt is niet ondervraagd”

Pierret werd in 2011 veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op twee vrouwen, maar zou er nu dus ook van verdacht worden de moordenaar van Sally Van Hecke te zijn. Filip Van Hende, advocaat van Pierret, reageert verrast op het nieuws. “Er zijn al jaren insinuaties over Pierrets mogelijke betrokkenheid bij dit dossier, maar mijn cliënt is daar bij mijn weten de afgelopen jaren niet over ondervraagd. Of dat nu wel zal gebeuren, weet ik natuurlijk niet. We zullen de uitzending moeten afwachten.”

Het Antwerpse parket betreurt de aankondiging van de misdaaddocumentaire en voegt nog toe dat het onderzoek naar de moord opnieuw op volle toeren draait. Zo zouden bepaalde getuigen opnieuw verhoord zijn en vonden verschillende huiszoekingen plaats. Het parket heeft aan VTM gevraagd om de reeks niet uit te zenden “omdat we vrezen dat het lopende onderzoek kan beschadigd worden”. Het wil voorlopig niet kwijt of het nog zal proberen de uitzending tegen te houden.

“Parket anderhalf jaar geleden ingelicht”

Het Nieuwshuis, dat voor VTM de reeks produceert, snapt de houding van het parket niet. “Al anderhalf jaar geleden werden ze ingelicht”, klinkt het. “In de reeks, die ze wat ons betreft vooraf mogen inkijken, zal niets anders te zien zijn dan wat Kurt hen vertelde tijdens zijn ondervraging. Een uitzendverbod? Zover zal het niet komen volgens ons.”