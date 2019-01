VIDEO. Militaire oefening loopt serieus fout: jonge Belgische soldaat verliest evenwicht, valt uit rijdende bestelwagen en wordt voortgesleept LH

31 januari 2019

12u26

Bron: Sudinfo 0 Tijdens een militaire oefening in het Luxemburgse Marche-en-Famenne is een Belgische soldaat van de verkenningseenheid ISTAR gewond geraakt. Op een video die online circuleert, is te zien hoe de man in een bestelwagen uitglijdt, uit het voertuig valt en een tijdlang wordt voortgesleept. Volgens Sudinfo raakte hij gewond aan zijn been.

Het ongeval werd gefilmd door een camera die in de bestelwagen was geïnstalleerd. De beelden zouden ook op YouTube gecirculeerd hebben. “Schieten?”, vraagt een van de passagiers met een Nederlandstalig accent eerst. “Nee, nee, wacht even”, zegt de chauffeur. “Schiet, schiet!”, is nadien te horen. Wanneer een Franstalige militair het bevel geeft om tijdens de oefening het vuur te openen, gaat het goed fout. Een jonge soldaat die net zijn wapen heeft klaarmaakt, verliest snel zijn evenwicht wanneer hij de schuifdeur opent. “Stop, stop”, klinkt het meteen zeer luid.

Enkele seconden later komt het voertuig tot stilstand. De soldaat kan op eigen krachten terug in de bestelwagen kruipen. “Ik weet niet of mijn been gebroken is, maar ik heb wel pijn”, vertelt hij aan zijn collega’s. “Mijn been, mijn been”, blijft hij vervolgens vloeken. De soldaat herhaalt ook dat hij pijn heeft en zegt dat zijn gordel hem “tegengehouden” heeft.

Volgens Sudinfo is de man een maand werkonbekwaam.

“Dit ongeval is een illustratie van de risico’s die het leger moet nemen. We worden gevraagd om dingen die we anderen niet zouden vragen. We moeten onze specifieke status beschermen”, zegt Boris Morenville van legervakbond VSOA Defensie in een reactie op Facebook. “We zullen alle spot met hem veroordelen. Hij respecteerde de veiligheidsregels. Dit toont het gevaar van ons werk aan”, aldus Morenville.