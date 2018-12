VIDEO. Met deze woorden kondigde Charles Michel de val van zijn regering aan

18 december 2018

Premier Charles Michel heeft vanavond in de Kamer het ontslag van zijn regering aangekondigd. Daarmee maakte hij een kruis over zijn poging om door te gaan met een minderheidsregering, die in het parlement zou kunnen rekenen op een “coalitie van goede wil”. Want die bleek er aan linkerzijde niet te zijn. “Ik moet deze situatie respecteren. Ik neem dus de beslissing om mijn ontslag aan te bieden en naar de koning te gaan”, klonk het.