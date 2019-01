VIDEO. Met deze verkooptrucs willen informanten u een auto laten kopen op het Autosalon DVDA

De tijd dat mensen een auto kochten op het Autosalon, is al lang voorbij. Wie vandaag richting Heizel trekt, komt misschien wel in contact met een ‘informant’. Die werkt in dienst van autoverkopers en zal u met plezier informeren. De informant wil u namelijk sneller laten beslissen, onder andere door u een offerte aan te bieden die enkel geldt tijdens het Salon, uw lichaamshouding te inspecteren, u een testrit te laten vastleggen etc. Wie van plan is op het Autosalon een auto te kopen, maakt vooraf beter een simpel verlanglijstje met de gewenste uitrusting en prijs van je auto erop.