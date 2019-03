VIDEO. Meisje hangt anderhalve minuut vast aan deur van rijdende lijnbus TTR KBG

12 maart 2019

14u15 0 Deze ochtend deed zich op een bus van De Lijn, meer bepaald lijn 552 richting Diest, rond 8 uur een opmerkelijk incident voor. Volgens een getuige, die alles op beeld kon vastleggen, vertrok de buschauffeur toen een meisje nog niet volledig was op- of afgestapt.

Het meisje hing naar verluidt ongeveer 1,5 minuut vast aan de deur, terwijl de bus ongeveer 60 kilometer per uur reed. De buschauffeur, die eerder op de ochtend verkeerd was gereden en een paar mensen niet had opgehaald, stopte uiteindelijk nadat enkele passagiers hem verwittigden. Het meisje raakte volgens de getuige niet gewond.

Bij De Lijn was men niet op de hoogte van het incident, maar na wat navraag bevestigde de chauffeur het voorval. Woordvoerster van De Lijn Sonja Loos: “Medereizigers sloegen alarm en de chauffeur stopte. Toen hij in zijn spiegel zag dat er het meisje aan de buitenzijde aanhing, opende hij de deuren. Het slachtoffer is gewoon de bus opgestapt en de chauffeur is door de drukte niet meteen naar achteren kunnen gaan. In dit geval was het misschien toch beter geweest dat hij hiervoor de tijd had genomen. Intussen loopt een onderzoek, mogelijk gaat het om een technisch defect. De bus had normaal niet mogen kunnen vertrekken. Al onze bussen zijn uitgerust met een alarm. Als er iets tussen de deuren zit, gaat dit alarm af en kan de bus niet vertrekken. Er loopt een onderzoek naar het incident en ook de bus zal grondig gekeurd worden. Maar nogmaals, dit had niet mogen gebeuren.”

Bekijk ook: