VIDEO. Meisje hangt anderhalve minuut vast aan deur van rijdende lijnbus

12 maart 2019

14u15 0 Deze ochtend deed zich op een bus van De Lijn, meer bepaald lijn 552 richting Diest, rond 8 uur een incident voor. Volgens een getuige, die alles op beeld kon vastleggen, vertrok de buschauffeur toen een meisje nog niet volledig was afgestapt.

Het meisje hing naar verluidt ongeveer 1,5 minuut vast aan de deur, terwijl de bus ongeveer 60 kilometer per uur reed. De buschauffeur, die eerder op de ochtend verkeerd was gereden en een paar mensen niet had opgehaald, stopte uiteindelijk nadat enkele passagiers hem verwittigden. Het meisje raakte volgens de getuige niet gewond.

De Lijn kreeg voorlopig nog geen officiële melding over het incident, maar kon intussen de buschauffeur contacteren. Die bevestigde het voorval. Als iemand vastzit tussen de deuren van de bus, dan gaat er normaal gezien een alarm af. Maar volgens de chauffeur was dat ditmaal niet het geval. De Lijn onderzoekt momenteel of er sprake is van een technisch defect. Volgens de persdienst van de vervoersmaatschappij zat de bus op het moment van het incident “overvol”. Het meisje zou zich niet gemeld hebben bij de chauffeur.

