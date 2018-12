VIDEO. Meer en meer Belgen trekken naar Nederland voor illegaal vuurwerk Boetes voor wie niet aan maximum hoeveelheid houdt Redactie

29 december 2018

Heel veel Belgen trekken naar Nederland om illegaal vuurwerk te kopen. Vooral vuurwerkbatterijen zijn populair omdat die in ons land grotendeels verboden zijn. De brandweer maakt zich wel zorgen over die trend omdat vuurwerk heel gevaarlijk is voor particulieren. Er zijn boetes voor mensen die betrapt worden met een te grote hoeveelheid vuurwerk op zak.