VIDEO. Maximiliaan raakte verslaafd aan fitness: "Je blijft denken: ben ik nog dat dikke jongetje of is het al beter?" "Maand lang overleefd op één yoghurtje per dag"

Bron: VTM NIEUWS 0 Iedere dag trainen in de fitness, maar toch vinden dat je er niet gespierd genoeg uitziet: dat wordt bigorexia genoemd. Het is een vorm van fitnessverslaving en steeds meer jongeren lijden eraan. Vaak verwaarlozen ze familie en vrienden in functie van hun sport. Maximiliaan gaat zes keer per week naar de fitness: “Je blijft denken: ben ik nog dat dikke jongetje of is het al beter?”

Instagram en YouTube staan bomvol video’s van populaire fitnessmodellen. Ze tonen hoe je steeds meer spieren kunt krijgen en hoe je je voeding kan aanpassen. Dat inspireert vooral jonge mannen. Dat fitnessen steeds populairder wordt, weten we al een tijdje, maar veel jongeren verliezen zichzelf erin. Het fitnessen wordt een obsessie en dat wordt bigorexia genoemd.

“Vroeger was ik een dik, klein mannetje”, zegt Maximiliaan Verheyen, een student uit Deinze. “Ik woog 96 kilo en ik werd zwaar gepest met mijn gewicht in het middelbaar. Daarom ben ik in het zesde middelbaar beginnen fitnessen. In het begin was het echt een obsessie. Ik kende niets van fitness en ik at een maand elke dag enkel maar één yoghurtje. Daardoor viel ik wel twintig kilogram af.”

Maximiliaan verloor zichzelf in het afvallen en het fitnessen en hij verwaarloosde zijn familie en vrienden. “Je studententijd zou de mooiste tijd van je leven moeten zijn. Ik hoorde verhalen van mensen die uitgingen, maar ik ging nooit mee omdat ik wilde trainen. Etentjes met familie of vrienden zegde ik af omdat ik op mijn voeding wou letten.”

Enkele jaren later besefte Maximiliaan dat het fitnessen de overhand had genomen in zijn leven en besloot iets te veranderen. “Door YouTube en Instagramfilmpjes te kijken heb ik veel bijgeleerd over fitness en voeding en heb ik een balans proberen te vinden. Nu probeer ik fitness in mijn leven te stoppen en niet omgekeerd.”

Hoe weet je dat jij een fitnessverslaving hebt?

Sportpsychologe Justine Loosveldt legt in deze video uit hoe je kan herkennen dat jij aan bigorexia lijdt.

Sociale media

Sociale media spelen een cruciale rol in de opkomst van bigorexia. “Steeds meer jongeren zien op Instagram en Facebook gespierde lichamen opduiken en ze denken dat dit het ideale lichaam is”, zegt sportpsychologe Justine Loosveldt.

“Bigorexia is een stoornis in de lichaamsbeleving”, zegt Loosveldt. “Men is obsessief bezig met de opbouw van spiermassa. Ze zien niet dat ze gespierd genoeg zijn.”

Jongeren weten ook vaak niet hoe ze gezond moeten sporten. Je moet bijvoorbeeld, net zoals professionele sporters, voldoende recuperatietijd inbouwen. En er zijn nog gevaren van bigorexia: “Men kan voedingstekorten oplopen en er is een verhoogd risico op hartproblemen. Er zijn ook mentale gevolgen: hun professionele en privéleven gaat eronder lijden. Men zegt bijvoorbeeld afspraakjes af in functie van het fitnessen”, zegt Loosveldt.