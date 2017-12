VIDEO. Loods in Gentse haven stort in op vrachtwagen door gewicht van sneeuw Jurgen Eeckhout

Bron: Eigen berichtgeving Jurgen Eeckhout

Een loods van het bedrijf Stukwerkers in de Gentse haven is ingestort onder het gewicht van de sneeuw. Een deel van de loods kwam op een geparkeerde vrachtwagen terecht, waarin een Spaanse trucker zat die op weg was naar de Eurosilos. De man is gelukkig ongedeerd gebleven. De brandweer is ter plaatse.