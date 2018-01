VIDEO: Loft en appartement vernield bij hevige brand in Ingelmunster Hans Verbeke

30 januari 2018

11u48

Bron: Eigen berichtgeving 4 Een zo goed als afgewerkte nieuwbouwloft en een appartement zijn deze ochtend vernield bij een zware brand in de Kortrijkstraat in Ingelmunster. Er vielen geen gewonden.

Het was een passant die deze ochtend zag hoe er rook uit het gebouw ontsnapte. Bij aankomst van de brandweer was het pand gehuld in een dikke rookwolk. Het kostte de brandweer flink wat moeite om de situatie onder controle te krijgen.

Vuur en rook maakten het hele gebouw, waarin ook een kleine expositieruimte is gevestigd, onbewoonbaar. Een naastliggende woning liep lichte rookschade op. Hoe het vuur is ontstaan, moet nog blijken.

Burgemeester Kurt Windels laat nagaan of er crisisopvang moet geregeld worden voor de betrokken bewoners.