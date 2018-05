VIDEO: Lilith (8) leerde gebarentaal om met broertje te kunnen communiceren en geeft uitleg op eigen website Klaas Danneel Daimy Van den Eede

31 mei 2018

21u36

Bron: VTM NIEUWS 9 Lilith, een achtjarig meisje uit Roeselare, geeft via een website instructies om gebarentaal te leren. Via de website doet ze de gebaren voor om te communiceren met haar broer Ernest. Hij is vijf en heeft het syndroom van Down.

Sinds ze met gebaren spreken, hebben broer en zus een heel goede band. "Ernest is ook veel rustiger geworden", klinkt het bij de ouders.

De taal die broer en zus spreken is geen officiële gebarentaal, maar wel SMOG: spreken met ondersteuning van gebaren, bedoeld voor mensen met een mentale beperking.

Zusje Lilith hoopt dat meer mensen gebarentaal zullen leren via haar video’s. Die staan verzameld op een eigen website: smogjemee.be, want op het internet was bijna niets over smog te vinden.