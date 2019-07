VIDEO. Liesbeth Homans (N-VA) legt eed af als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen HAA

02 juli 2019

10u06

Liesbeth Homans (N-VA) heeft zopas op het koninklijk paleis de eed afgelegd als de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen.

De 46-jarige politica is dus de nieuwe minister-president van Vlaanderen, en meteen ook de eerste vrouwelijke regeringsleider in ons land.

Homans neemt in de ontslagnemende Vlaamse regering de fakkel over van Geert Bourgeois die verhuist naar het Europees Parlement. Het gaat om een tijdelijke functie tot er nieuwe Vlaamse regering is gevormd.



Homans werd vorige week nog opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Bij haar eedaflegging informeerde de koning naar haar gezondheidstoestand. Premier Charles Michel was bij de eedaflegging aanwezig.

Wouter Beke

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft de eed afgelegd. Beke wordt minister van Werk tot er een nieuwe federale regering is gevormd. De christendemocraat volgt Kris Peeters op, die eveneens naar Europees niveau verkast.

