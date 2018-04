VIDEO. Levensgevaarlijk: ongeduldige voetganger negeert gesloten slagboom aan spoorwegovergang TTR

23 april 2018

21u50 0

Ondanks alle bewustmakingscampagnes zijn vandaag levensgevaarlijke beelden opgedoken van een vrouw die de gesloten slagbomen aan een spoorwegovergang in Bissegem, een deelgemeente van Kortrijk, negeert en de sporen oversteekt. Spoorlopers schatten vaak de tijd van een aankomende trein verkeerd in of beseffen niet dat er ook uit de andere richting nog een trein kan komen. Gelukkig raakte niemand gewond.