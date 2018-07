VIDEO. Leukemiepatiëntje Jorgo (8) ontdekt dat hij zijn eigen voetbalpleintje kreeg van Make-a-Wish Marco Mariotti

29 juli 2018

18u53

Bron: Eigen berichtgeving 7 "Oh mijn god", zei Jorgo (8) stilletjes met de handen voor zijn mond toen hij gisteren zijn blinddoek mocht afnemen. Het leukemiepatiëntje zag zijn wens in vervulling gaan, maar kon het amper geloven toen hij het voetbalpleintje in zijn achtertuin in Zonhoven zag. Make-a-Wish vroeg eerder de wens van Jorgo en stak de handen uit de mouwen.

Het voetballertje kreeg in augustus vorig jaar te horen dat hij leukemie had. "Hij voetbalde toen nét bij FC Hades", vertelt papa Jani Stathis (41). "Hij had de overstap gemaakt van de club in Zonhoven. Hij heeft talent. Voor Zonhoven maakte hij in één seizoen 101 goals. Maar bij Hades ging het hem niet. Hij liep wat moeizamer, en had plots blauwe plekken op zijn beentjes."

Na een bloedstaal bleek Jorgo leukemie te hebben. "Onze wereld stortte in. Al snel bleek hij een beenmergtransplantatie nodig te hebben, en zijn eigen liefste zus had de ideale match. In september startte de chemo en lag Jorgo in totaal maar liefst zeven maanden in het ziekenhuis, bijna non-stop in quarantaine."

Met Jorgo zelf gaat het intussen wat beter. De chemo is achter de rug en hij moet nog zeker een half jaar worden opgevolgd. "Van de dokter mag ik sinds vandaag gelukkig weer voetballen. Ik kan niet wachten om hier met mijn vriendjes te spelen. Ik ben zó blij. Danku!"