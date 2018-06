VIDEO. Kris Peeters (CD&V) waagt zich aan woordje 'Antwaarps' en geeft sneren aan N-VA "Wij zoeken geen schuldigen, maar oplossingen" KVE HA Jef Artois Hannelore Simoens

23 juni 2018

20u00

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 Kris Peeters en zijn CD&V-ploeg hebben vanmorgen in Antwerpen de aftrap gegeven van hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De kopman waagde zich zelfs aan een typisch Antwerpse spreuk: “Met alle Chinezen maar niet met ‘den deze’”. Een duidelijke boodschap aan burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Een fietscomfortplan voor 'Koning Fiets', een onthardingsplan voor meer groen in de stad en extra middelen en maatregelen om armoede aan te pakken. Het zijn enkele speerpunten uit het programma waarmee CD&V Antwerpen in oktober naar de verkiezingen trekt. "Ons programma garandeert dat Antwerpen een wereldstad op mensenmaat is", zei lijsttrekker Kris Peeters vandaag op het verkiezingscongres van zijn partij.

Antwerpen kan volgens de CD&V'er maar sterker staan als alle Antwerpenaren collectief sterker staan. "Leave no man, woman or child behind. Dat is wat ons uniek maakt en dat is wat wij die meer dan 500.000 Antwerpenaren te bieden hebben. Wij doen niet mee aan die trend om altijd iemand de schuld te geven. Wij passen voor dat soort politiek. Wij zoeken geen excuses, wij zoeken antwoorden. Wij zoeken geen schuldigen, wij zoeken oplossingen", zei Peeters.

Hij gaf in zijn toespraak geregeld sneren naar de N-VA, zonder de partij met naam te noemen.

Mobiliteit

"Als 29 procent van de Antwerpse baby's en peuters opgroeit in een kansarm gezin, dan is het antwoord niet dat we al alles doen wat we kunnen. Wij kiezen voor extra middelen en maatregelen. Voor wijkteams die armoede en eenzaamheid opsporen, voor goedkope kinderopvang voor alleenstaande ouders, voor sociale kruideniers en sociaal samenwonen."

"En als op één jaar tijd driemaal meer fietsers en zesmaal meer voetgangers omkomen in het Antwerpse verkeer, dan is het antwoord niet dat het hun eigen schuld is. Wij kiezen voor slimme mobiliteitsoplossingen. De juiste voorrang voor het juiste verkeer op de juiste plaats."

CD&V Antwerpen stelt daarom ook het "fietscomfortplan" voor, waarmee conflicten tussen auto's en fietsers vermeden kunnen worden. Op hoofdassen moeten snelle fietsverbindingen met brede en afgeschermde fietspaden prioriteit krijgen. Er moeten fietsbruggen en tunnels komen aan de kruispunten van de Singel, afzonderlijke snelfietsstroken op de Scheldekaaien en de Singel, een nieuwe brug over de Schelde, enzovoort.

"Wereldstad op mensenmaat"

De partij wil Antwerpen ook minder hard maken, letterlijk en figuurlijk. "Met ons onthardingsplan hebben we de ambitie om 15 procent van alle verharde straten, pleinen en voetpaden te vervangen door een groene invulling. Door zinloze verharding te slopen en te vergroenen, sijpelt het regenwater beter door, voorkomen we overstromingen, vangen we fijn stof, koelt Antwerpen af en krijgen dieren en planten weer kansen", zei Peeters.

Volgens de lijsttrekker garandeert het programma van zijn partij dat Antwerpen een "wereldstad op mensenmaat" is. "Voor, door en van de Antwerpenaars. Alle Antwerpenaars", benadrukte Kris Peeters.