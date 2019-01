VIDEO. Koudste Bibberduik ooit in Gent: bijna 200 mensen zwommen in water van 4 graden DVDA

27 januari 2019

In de Blaarmeersen in Gent trotseerden vandaag net geen 200 deelnemers de koude tijdens de jaarlijkse Bibberduik. Normaal mag die niet doorgaan onder de vijf graden, maar na een goede opwarming mochten de deelnemers toch het water in. Ze konden in het water een badeendje vinden, dat ze als trofee mee naar huis mochten nemen.