VIDEO. Kortrijks raadslid gaat zwaar uit de bocht met racistische scheldtirade: "Waar is je boerka, achterlijke koe" Joyce Mesdag

01 augustus 2018

16u38

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 0 Op het internet is een filmpje opgedoken van een scheldtirade tussen Kortrijks gemeenteraadslid Steve Vanneste en de uitbaters en bezoekers van een nachtwinkel in Marke, vlak bij zijn woonplaats. Vanneste, die bij de verkiezingen de derde plaats zou krijgen op de Vlaams Belang-lijst, gaat verbaal wild tekeer en uit tal van racistische verwensingen.

Vanneste is zichtbaar dronken, en gooit hen allerlei verwijten naar het hoofd. "Onnozel stuk makak uit een of ander kutland", "waar is je boerka, achterlijke koe". Er volgen ook enkele bedreigingen: "Je moet zwijgen of ik sla op je muil" en "ik ken enkele Albanezen".

Vanneste zetelt nu nog als onafhankelijke, maar bij de volgende verkiezingen zou hij de derde plaats zou krijgen op de Vlaams Belang-lijst. "Bepaalde uitspraken, van beide partijen trouwens, kunnen niet door de beugel", zegt lokaal voorzitter Wouter Vermeersch. "Dit is niet de stijl en het taalgebruik die wij hanteren. Ik zal met Steve een gesprek hebben om de woordenwisseling van die nacht aan te kaarten."

"Ik heb Steve ondertussen al kort telefonisch gehoord", zegt Vermeersch. "Hij ziet dat ook in en leert hier uit. Steve heeft gezegd dat hij bereid is om afstand te doen van zijn derde plaats, als dit incident de partij zou schaden, maar we gaan daar voorlopig nog geen beslissing over nemen."

De uitbater van de nachtwinkel en zijn moeder, die het filmpje maakte, hebben intussen een klacht ingediend tegen Vanneste voor discriminatie en bedreigingen. Er loopt een onderzoek. Als er een veroordeling komt, kan dit gevolgen hebben voor zijn mandaat als gemeenteraadslid.

De vinnige discussie duurde bijna dertien minuten. Bekijk het volledige Facebookfilmpje hieronder.

Meer over Steve Vanneste

politiek