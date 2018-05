VIDEO. Koppel zeventigers staat op straat nadat woning wegzakt door wegenwerken Toon Royackers

02 mei 2018

19u29

Bron: Eigen berichtgeving 2 In de Reekstraat in het Limburgse Bilzen is woensdagmiddag de gevel van een oude hoeve weggezakt na wegenwerken. Arbeiders waren een sleuf aan het graven pal naast de voorgevel, om nieuwe nutsleidingen te leggen. Maar plots zakte de gevel weg.

Verschillende brokstukken donderden naar beneden, net als een deel van het dak. Alle arbeiders konden gelukkig net op tijd wegspringen. De bewoonster van in de zeventig kwam zelf in paniek naar buiten.

Brandweerzone Oost-Limburg kon even later niet anders dan een deel van haar hoeve uit voorzorg slopen. Het gebouw was immers erg onstabiel geworden. De bewoonster en haar vriend zijn voorlopig opgevangen door familieleden.