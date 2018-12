VIDEO. Klungelige inbreker blijft ondersteboven aan poort hangen met broek op zijn enkels HR

17 december 2018

10u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 De prijs voor de domste inbreker van het jaar is bekend. Hij bezocht afgelopen weekend een Spar in Kaulille (Bocholt), waar hij twee keer (!) dezelfde fout maakte. Telkens bleef hij met zijn broek vasthangen, waardoor hij hulpeloos ondersteboven aan de poort bleef bengelen.

De eerste keer brak hij in zaterdagnacht omstreeks 3 uur. “Via een broodrek dat was blijven staan, kroop hij over de omheining”, vertelt uitbater Jos Craeghs. “Daar maakte hij een bak bier buit en een pak met 24 blikjes Monster.” Maar toen de dief weer terug over de omheining kroop, ging het mis en bleef hij met zijn broek vasthangen. “Daar bleef hij een tijdje hangen, tot een voorbijrijdende wagen stopte en de inzittenden hem bevrijdden.” Hij stapte op zijn fiets en nam zijn buit mee.

Twee keer

Maar omstreeks 5 uur ‘s ochtends had de dief opnieuw dorst. “Hij kroop weer de omheining over en probeerde een bak Duvel te stelen. Opnieuw bleef hij bij het buitengaan echter vasthangen aan de poort.” Deze keer bleef hij hulpeloos hangen tot enkele voorbijgangers omstreeks 6.30 uur de politie verwittigden. Die namen de man, die bij hen bekend was, mee en pakten hem op.