VIDEO. Kinderen gaan vandaag als koningen de straat op voor snoep of een centje, maar hoeveel levert dat op?

Kinderen gaan vandaag als koningen de straat op voor snoep of een centje, maar hoeveel levert dat op?

06 januari 2019

17u02

Het is vandaag 6 januari en dus Driekoningen. Kinderen gaan dan van huis tot huis en vragen nadat ze een lied gezongen hebben of ze iets lekkers of een centje kunnen krijgen. De buit van de dag bij deze zes kinderen in Glabbeek was ongeveer vijftien euro en een handvol snoep. Driekoningen verwijst in het christendom naar de drie wijzen die vanuit het Oosten kwamen om de pasgeboren Jezus te bezoeken.