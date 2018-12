VIDEO. Kinderen gaan in doolhof op zoek naar kleren kerstman DVDE

19 december 2018

21u28

Bron: VTM NIEUWS 0

In de Sint-Niklaaskerk in Gent kunnen kinderen op zoek gaan naar de kleren van de kerstman. Die is hij namelijk kwijt. Door allerlei opdrachten uit te voeren, kunnen ze alle kledingstukken terugvinden. Op het einde van het doolhof zit de kerstman, die heel blij is opnieuw aangekleed te zijn.