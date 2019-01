VIDEO. “Jullie hebben al die jaren werk verpest”: Sara uit Molenbeek gaat viraal met filmpje tegen relschoppers oudjaarsnacht avh

03 januari 2019

11u20 52 Oudjaarsnacht verliep bijzonder onrustig in Molenbeek: vandalen brachten vernielingen aan en plunderden winkels. “Het was oorlog”, vertelt de Molenbeekse Sara Lou in een filmpje dat nu viraal gaat. “Bravo, jullie hebben rechtstreeks campagne gevoerd voor extreemrechts.”

Sara Lou richt zich in het filmpje naar de relschoppers: “Er zijn veel mensen die heel hun leven werken om ervoor te zorgen dat je alle kansen krijgt”, zegt ze in het filmpje. “En jij, tijdens dat ene uurtje waarin je niets te doen had in je leven, heb je alles kapotgemaakt.”

“Ik vraag me af wanneer je het gevoel had dat je de grote man was. Was het toen je het bushokje vernielde waar je moeder op de bus wacht? Was het toen je de apotheek leegroofde waar je vader om medicijnen gaat voor je grootmoeder? Was het toen je de auto van je buur vernielde? Leg het mij uit, want ik begrijp het niet”, aldus nog Sara.

“Molenbeek is zo veel meer dan die relschoppers, maar nu zullen de media enkel nog hierop focussen.” En toch laat Sara zich niet afschrikken door de rellen. “Ik ken deze gemeenschap en jij hoort er niet bij. Je bent een klein zwart stipje in een zee van wit.”

