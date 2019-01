VIDEO. Jan Peumans steelt de show tijdens fotosessie van Vlaamse regering JOLE

09 januari 2019

16u39

Bron: Belga 1

Jan Peumans, die voorzitter is in het Vlaams parlement, stal vandaag even de show tijdens een fotosessie van de vernieuwde Vlaamse regering. Peumans liep toevallig voorbij toen een van de fotografen zei dat er nog iets lelijks in de achtergrond stond. “De Jan?”, vroeg minister Homans lachend. Uiteraard kon Peumans toen niet anders dan even te poseren.