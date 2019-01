VIDEO. Jan Peumans boos over lijstvorming N-VA Limburg, en dat laat hij duidelijk merken Steven Vandeput en Zuhal Demir lijsttrekkers voor N-VA Limburg kg TT

23 januari 2019

18u13

Bron: Belga, De Morgen, TVL 0 N-VA Limburg heeft vandaag haar lijsttrekkers voor de verkiezingen van 26 mei officieel voorgesteld. Steven Vandeput trekt de Vlaamse lijst, terwijl Zuhal Demir lijsttrekker voor de Kamer is. N-VA heeft momenteel zowel in de Kamer als in het Vlaams parlement vijf zetels. De voorstelling van de kopposities werd echter overschaduwd door het vertrek van Vlaams parlementslid Grete Remen. Vlaams parlementsvoorzitter en lijstduwer Jan Peumans toonde zich op de persconferentie not amused.

­Remen staat op 26 mei niet meer op de N-VA-lijsten. Vorige week leek ze nog zeker van de vierde plaats op de Kamerlijst, maar daarop kwam forse kritiek uit eigen rangen. Remen trekt nu zelf haar conclusies en kondigde meteen ook het einde van haar politieke carrière aan, schreven Het Belang van Limburg en De Standaard vandaag.

De politica uit Beringen scoorde zowel bij haar eerste verkiezingen in 2014 als in oktober vorig jaar goed op provin­ciaal vlak, maar is intern omstreden. Ze nam niet deel aan de lokale verkiezingen door onenigheid binnen de lokale N-VA-afdeling. Daarnaast deed ze de afgelopen jaren uitspraken die ingingen tegen de partijlijn. Zo pleitte ze onder meer voor een taks op e-commerce, tekende ze een petitie voor het basisinkomen en verzette ze zich uitgesproken tegen het shoppingcentrum Uplace.

Maar “het zijn mensen van buiten Limburg die hun veto hebben gesteld omdat ik te dissident zou zijn en te veel afwijk van de partijlijn”, zegt Remen vandaag in De Morgen. “N-VA Limburg stond achter me, anders zou ik nooit een verkiesbare plaats aangeboden gekregen hebben.”

“Ik ben kwaad, ja”

Jan Peumans, vandaag nog voorzitter van het Vlaams parlement en zelf lijstduwer voor de Vlaamse verkiezingen, toonde zich vandaag op de persvoorstelling van de belangrijkste plaatsen duidelijk ontevreden over de gang van zaken. Eerste wilde hij zelfs niet aan tafel bij de andere lijsttrekkers en -duwers zitten. Volgens hem had de partij Remen aan boord kunnen houden als ze dat had gewild.

“Ik ga niet schijnheilig zijn en doen alsof er niets gebeurd is” verklaarde hij op TVL. “Ik ben kwaad dat Grete Remen niet meer op de lijst staat. Als het van mij had afgehangen, had dat voorkomen kunnen worden. Daar ben ik kwaad om. Sterke kandidaten moet je altijd uitspelen. Toen ze de eerste keer opkwam in 2014 haalde ze 20.000 stemmen. Het is dan toch de logica zelf dat je zo iemand uitspeelt? Het is heel spijtig.”

“Geen enkele tegenstem”

"De lijst is goedgekeurd op het provinciaal niveau met geen enkele tegenstem en één onthouding. We zijn overtuigd dat we de weg omhoog naar de verkiezingen met succes kunnen afleggen", zei Steven Vandeput, die zijn ministerpost van Defensie opgaf voor de Hasseltse burgemeesterssjerp.

Vandeput is lijsttrekker voor het Vlaams parlement. Op plaats twee volgt huidig federaal parlementslid Karolien Grosemans uit Herk-de-Stad. Op plaats drie en vier staan respectievelijk Vlaams parlementsleden Jos Lantmeeters uit Genk en Jelle Engelbosch uit Sint-Truiden.



Miet Vandersteegen uit Maaseik, voormalig provincieraadslid en adjunct-kabinetschef van minister-president Geert Bourgeois, krijgt de vijfde plaats. Die plaats is, net zoals de zesde plaats voor Marc Penxten, een strijdplaats voor N-VA in Limburg.



Lijstduwer is Jan Peumans. Fractieleider in de provincieraad Katja Verheyen is eerste opvolger. Hendrik Verbrugge, voormalig fractieleider in de provincieraad, is tweede opvolger.

Federale lijst

Voormalig staatssecretaris en Kamerlid Zuhal Demir trekt de federale lijst in Limburg. Zij wil met Bilzenaar Werner Raskin als ‘running mate’ de strijd aangaan met CD&V-voorzitter Wouter Beke. Frieda Gijbels uit Oudsbergen, voorzitter van N-VA Limburg, staat op de derde plaats, terwijl Vlaams parlementslid Lies Jans uit Hasselt naar plaats vier op de federale lijst verhuist.



De strijdplaatsen - plaats vijf en zes - zijn weggelegd voor respectievelijk federaal volksvertegenwoordiger Werner Janssen uit Beringen en Kamerlid Peter Luykx uit Lommel. Huub Broers, burgemeester van Voeren en voorzitter van de provincieraad, duwt de lijst. Joy Donné, voormalig kabinetschef van Jan Jambon, trekt de opvolgerslijst. Mieke Claes, voormalig provincieraadslid en gemeenteraadslid in Sint-Truiden, is tweede opvolger.

