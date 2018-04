VIDEO: Ivo geeft zich helemaal tijdens stickerverkoop Rode Kruis: "Hebt gij iets tegen Zwitserland?!" TT

16 april 2018

14u59 8 De jaarlijkse Rode Kruissticker - dit keer met Robbedoes in de hoofdrol - is vanaf donderdag weer te koop bij één van de 13.000 Rode Kruisvrijwilligers van de 241 lokale afdelingen in Vlaanderen. En daar hoort ook een promofilmpje bij, met in de hoofdrol een hilarische Peter Van den Eede .

Ivo geeft zich - op zijn manier - helemaal om van de stickerverkoop een klinkend succes te maken.

Dit jaar spelen Robbedoes en Kwabbernoot een hoofdrol op de stickers van het Rode Kruis, na Kiekeboe vorig jaar. "Robbedoes is een goudeerlijke spring-in-‘t-veld en een legendarische stripheld", zegt het Rode Kruis. "Net als onze meer dan 13.000 vrijwilligers staat Robbedoes samen zijn vrienden altijd en overal klaar om te helpen en problemen op te lossen."

De Vlaming kan dit jaar van 19 april tot en met 3 mei opnieuw een sticker kopen. De kostprijs bedraagt nog steeds 5 euro en gaat integraal naar één van de 241 lokale afdelingen. "Die opbrengsten zorgen ervoor dat de vrijwilligers van onze lokale afdelingen in staat zijn om te helpen wanneer het echt telt. Een goed voorbeeld is de recente inzet bij de explosie in januari op de Paardenmarkt in Antwerpen. De hulpdiensten rukten meteen uit en ook onze hulpverleners en medische middelen werden ingezet."