VIDEO. Is dit de moordenaar van Sally Van Hecke?

29 januari 2019

13u52

VTM NIEUWS

De naam Claudy Pierret duikt op in de onopgeloste moordzaak rond Sally Van Hecke. Pierret werd in 2011 al veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op twee vrouwen, maar wordt er nu ook van verdacht de moordenaar van Sally Van Hecke te zijn. Die moord gebeurde in 1996, maar de dader is nooit geïdentificeerd.

