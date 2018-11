VIDEO. Is de kernuitstap wel een goed idee? Een snelle en heldere blik op het Belgische gevecht tegen de klimaatopwarming SDA

21 november 2018

Grote paniek begin oktober: het VN-klimaatrapport schetst een heel sombere toekomst als we niet snel iets doen aan onze uitstoot van CO2. De productie van elektriciteit is daar een grote schuldige van. Hoe zit dat nu bij ons?

We horen de hele tijd berichtgeving over scheurtjes in de kerncentrales, mogelijke black-outs in de winter en ‘stroomboten’ als oplossing. Is België wel klaar voor die klimaatstrijd, en hoe zit het nu met die kerncentrales in Doel in Tihange?

In deze explainer bekijken we op een snelle en heldere manier wat dat rapport nu precies zegt, wat de gevolgen kunnen zijn en wat onze opties hier in België zijn.

Je hoort ook van twee experts terzake op het vlak van nucleaire en duurzame energie.