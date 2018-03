VIDEO: Infrabel deelt beangstigende beelden van spoorloper die op nippertje ontsnapt aan aanstormende trein TTR

14 maart 2018

20u50

Bron: Facebook, VRT NWS 7 Het is levensgevaarlijk, maar een ongeduldige voetganger besliste toch de slagbomen aan een overweg in Luik te negeren. Plots komt uit het niets een trein aangestormd die de man op een haar na mist. Infrabel plaatste vandaag de beelden op Facebook.

"Elke dag zijn er mensen die niet kunnen wachten en een gesloten overweg toch nog oversteken. Soms loopt dat echt maar nét goed af... ", laat Infrabel weten. Met de beelden wil Infrabel weggebruikers bewust maken van het gevaar om een spoorweg over te steken wanneer de slagbomen gesloten zijn. "Respecteer steeds de verkeersregels aan overwegen. Je leven is het wachten waard!", klinkt het op Facebook.

Hoewel spoorwegbeheerder Infrabel acties onderneemt om spoorlopen te verhinderen, blijft het aantal meldingen jaar na jaar stijgen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 90 procent van de spoorlopers mannen zijn tussen 18 en 34 jaar. De meeste mensen lopen over het spoor omdat het een kortere weg is of omdat ze bang zijn de onderdoorgang te gebruiken.

Spoorlopen is strafbaar. Wie het doet, riskeert een zware boete.