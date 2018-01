VIDEO. Indrukwekkende politiemacht escorteert Bruggefans na 2-2 op Antwerp ADN KAV

21 januari 2018

17u47 210 Een indrukwekkende politiecolonne heeft de supporters van Club Brugge begeleid bij het verlaten van de Bosuil in Deurne na de match tegen Antwerp. De fans kunnen terug naar huis met één punt op zak.

Antwerp leek in een zetel op weg naar de drie punten tot de eindfase. In de slotfase scoorde de Belgische koploper tweemaal en maakte daarmee de 2-0 achterstand ongedaan.

Voorlopig blijft alles rustig in de ‘hel van Deurne-Noord’. De ordediensten stellen alles in het werk om rellen zoals in de heenwedstrijd te vermijden. Toen zorgden hooligans van Club Brugge en ADO Den Haag voor onlusten. “Dit is een risicomatch", verklaarde de Antwerpse politie eerder. Door de rellen na de heenmatch in Brugge werd de hulp ingeroepen van de federale politie. Zij leveren extra manschappen, een helikopter en paarden.