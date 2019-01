VIDEO. "Ik heb hekel aan partijpolitiek", zei Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove zes dagen geleden sam

Dries Van Langenhove trekt de lijst van Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. De oprichter van de extreemrechtse jongerenvereniging Schild en Vrienden doet dat als onafhankelijke, want hij heeft naar eigen zeggen een hekel aan partijpolitiek. Dit zei hij daarover vorige week tijdens de ‘Mars voor de democratie’ in Ninove.

