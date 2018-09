VIDEO. “Ik dacht echt ik wil dood maar eigenlijk wou ik niet dood”. Deze mensen getuigen: zelfmoordpreventie blijft belangrijk

CDB

10 september 2018

07u26 0 Het is vandaag internationale dag ter preventie van zelfmoord. Een dag die zelfmoordpreventie extra in de kijker zet. Ook in Vlaanderen proberen volgens het laatste jaarverslag Suïcidepogingen van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek per dag zowat 28 mensen zichzelf van het leven te beroven.

Dorien (*) getuigt persoonlijk in deze video over hoe zij de zwaarste periode uit haar leven beleefd heeft en hoe ze er terug uit geraakt is. Ze dacht letterlijk “Ik wil niet meer, ik kan niet meer, ik wil dood.”

Voor veel mensen is het een grote stap om effectief hulp te zoeken. De Zelfmoordlijn is één van de kanalen waar je zowel via mail, telefoon of via chat terecht kan. De vrijwilligers staan paraat om te luisteren zodat mensen met zelfmoordgedachten niet alleen blijven zitten met die gedachten. Vorig jaar beantwoordden de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn zo’n 15.000 oproepen.

Wim (*) is één van die vrijwilligers en getuigt hierover in deze video.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

(*) Fictieve naam