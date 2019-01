VIDEO. Hoe telt de politie mensen tijdens de klimaatmars? Charlotte De Backer

31 januari 2019

19u13 0 In verschillende Belgische steden kwamen vandaag zowat 30.850 jongeren op straat om te demonstreren voor het klimaat. Het grootste aantal deelnemers zakte af naar Brussel, voor de vierde klimaatmars op rij. Daar verzamelden zo’n 12.500 jongeren aan het Noordstation. Maar hoe telt de politie zo’n massa?

Het blijkt de taak te zijn van een teller die aangeduid wordt. Die stelt zich op ergens langs het parcours waar de agent een goed zicht heeft op de massa. Visueel wordt de massa in vakken opgedeeld en zo telt men hoeveel mensen passeren. Teller van dienst was vandaag Steven De Cock. We volgden hem tijdens de klimaatmars.

Extra hulpmiddelen

Het officiële cijfer van de aanwezige massa is een combinatie van de telling die op straat gebeurt met de informatie die in de commandopost binnenkomt, onder andere gegevens van het openbaar vervoer. Dat zorgde ervoor dat het cijfer van de telling nadien nog bijgesteld werd.

“Bij manifestaties van de vakbonden bijvoorbeeld geven zij ons door hoeveel bussen er naar Brussel komen en dan hebben we al een eerste indicatie van hoeveel mensen er zijn. Of zoals zondag bij de andere klimaatmars konden we op basis van de cijfers van de NMBS al een berekening doen. Daardoor wisten we toen al bij aanvang dat het meer dan 30.000 betogers waren.” zegt Ilse Van De Keere woordvoerdster van de politie. Bij sommige betogingen kan de helikopter ook een hulpmiddel zijn om dezelfde teloefening van uit de lucht te doen.

“Bij andere evenementen zoals Winterpret in Brussel kunnen we ook op basis van gsmsignalen weten hoeveel mensen er op dat moment op die plek zijn” aldus Van De Keere.