VIDEO: Hevig onweer zorgt voor wateroverlast in Oost- en West-Vlaanderen, een van de zwaarste ochtendspitsen van het jaar mvdb

31 mei 2018

08u39

Bron: VRT - VTM Nieuws - Belga 234 Hevige onweersbuien hebben vanochtend voor wateroverlast gezorgd op verschillende plaatsen in Oost- en West-Vlaanderen. Onder meer in Knokke-Heist stonden verschillende straten, waaronder de bekende Lippenslaan, even blank. In Izegem sloeg dan weer de bliksem in.

In Oost-Vlaanderen heeft het onweer donderdagmorgen voor wateroverlast gezorgd in de omgeving van de Vlaamse Ardennen. Onder meer in Oudenaarde, Kruishoutem, Kluisbergen, Gavere en Ronse is er hinder, melden de brandweer en de lokale politie.

De brandweerzone Vlaamse Ardennen kreeg vanaf 6u30 tientallen oproepen voor wateroverlast. Het gaat vooral om ondergelopen kelders en straten die blank staan. Onder meer in Oudenaarde, Kluisbergen, Gavere en Ronse zijn de hulpdiensten uitgerukt. In Kruishoutem stroomde er modder van de omliggende velden de straten op. De brandweer kan nog geen informatie geven over het totaal aantal oproepen, maar de situatie is op de meeste plaatsen onder controle.

(Tekst gaat verder onder de video)

Ook in West-Vlaanderen sloeg het onweer op verschillende plaatsen toe en viel er op korte tijd enorm veel regen.

De brandweer van de regio Midwest kreeg verschillende oproepen voor wateroverlast in en rond Roeselare. Daar konden de rioleringen het overvloedige regenwater na de wolkbreuk niet slikken. In Izegem sloeg de bliksem in, maar er was geen schade aan het gebouw.

De brandweer van de zone Westhoek werd in totaal een zevental keer opgeroepen, vooral voor wateroverlast in de buurt van Diksmuide. Zo was er in het centrum van Keiem een straat onder water gelopen en kampte ook een woning met wateroverlast. Daarnaast dreigde in Koekelare de kelder van een school onder te lopen. In een ondergrondse garage in Nieuwpoort stond het water tot op enkelhoogte. De brandweer moest ook in Geluwe en Poelkapelle nog tussenbeide komen.

Ook in de omgeving van Knokke-Heist heeft het zwaar geregend. Enkele straten waaronder de centrale Lippenslaan stonden even blank, maar inmiddels is het water weggetrokken.

(Lees verder onder de video)

Ochtendspits

Het gure weer zorgde ook voor een ongewoon zware ochtendspits. In Vlaanderen stond er tussen 8 en 9 uur even 259 kilometer file, de op één na drukste ochtendspits dit jaar, zo bevestigt het Vlaams Verkeerscentrum. Voor heel België was er een piek van 411 kilometer file, bericht de verkeersredactie van de VRT, een record voor 2018.

Naast de normale ochtendfiles rond Brussel en Antwerpen was er ook verkeershinder op atypische plaatsen. Bijvoorbeeld in de omgeving van Lummen en rond Gent was er meer file dan normaal. De zwaarste ochtendspits voor Vlaanderen dit jaar was op 22 maart, toen er alles samen 263 kilometer file stond, aldus het Verkeerscentrum.

Felle regen en #onweer veroorzaken veel extra vertragingen op de snelwegen in West-Vlaanderen en Limburg. Daardoor stond er vanmorgen samengeteld in België even 411 km #file. pic.twitter.com/MZde4DpsE0 Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link