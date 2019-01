VIDEO. Het moment waarop Myriam P. wordt opgepakt voor brandstichting bij buren sam

15 januari 2019

In de Oudenaardse deelgemeente Eine is de 52-jarige Myriam P. opgepakt en aangehouden voor brandstichting bij de buren. Ze werd gefilmd door camera’s die het getroffen gezin had geplaatst na eerdere vandalenstreken rond hun huis. Op het moment van de brandstichting was het gezin met twee kinderen van zeven en negen jaar oud in huis aanwezig. De verdachte riskeert daarom een celstraf van twintig tot dertig jaar. Het motief van de buurvrouw is nog onduidelijk.