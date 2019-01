VIDEO. Het meest memorabele nieuwsmoment van Dany Verstraeten: Jean-Luc Dehaene in bermuda...

Redactie

28 januari 2019

13u03

Bron: VTM NIEUWS 0

Op 1 februari wordt VTM dertig jaar. In aanloop naar die verjaardag vertelt iedere dag één anker van VTM Nieuws over zijn of haar meest memorabele nieuwsmoment. Wat hebben ze onthouden uit de afgelopen jaren? Vandaag vertelt Dany over een studiogesprek met een wel heel bijzonder geklede Jean-Luc Dehaene...