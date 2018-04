VIDEO. Hallucinant: man wast ramen Antwerps hotel op 15 meter hoogte zonder enige beveiliging SI

11 april 2018

16u07

Bron: Joods Actueel 0 Aan het Plaza hotel op de Antwerpse Charlottalei wisten voorbijgangers deze ochtend niet wat ze zagen. Een ramenwasser stond er op zijn dooie gemak de ramen van het hotel te wassen zonder enige beveiliging en dat op een hoogte van meer dan 15 meter.

De man ging alle verdiepen af en klom daarbij van het ene raam naar het andere raam. Hij had kennelijk geen last van hoogtevrees en leek hij zich ook geen zorgen te maken over zijn veiligheid.

In een reactie aan het magazine Joods Actueel raadt Willem Migom, de woordvoerder van de Antwerpse politie, omstaanders aan om contact op te nemen met de politie als ze zo een gevaarlijke activiteiten waarnemen. “Veiligheidsvoorschriften moeten uiteraard steeds worden gerespecteerd, en als de politie aanwezig is kan ze vaststellen of dit al dan niet gebeurd is", aldus Migom.