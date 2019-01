VIDEO. Grote everzwijnenjacht gehouden in Meerdaalwoud bij Leuven

18 januari 2019

In Meerdaalwoud in Oud-Heverlee hebben jagers 17 everzwijnen geschoten. Dat was nodig om de groeiende populatie onder controle te houden. Het was al de derde keer dat er gejaagd wordt op everzwijnen. “Momenteel leven er zo’n 100 everzwijnen in Meerdaalwoud. Ze doen veel goed maar als de populatie te groot wordt dan veroorzaken ze ook schade”, zegt Bart Meuleman van het Agentschap Natuur en Bos.