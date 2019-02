VIDEO. Grote drukte op Belgische skipistes Redactie

In de Ardennen is de sneeuw van de afgelopen dagen blijven liggen. Op de skipistes ligt er nu zo’n 30 centimeter, de sneeuw is voor het eerst van goede kwaliteit. Resultaat: veel enthousiaste skiërs, maar niet genoeg piste voor iedereen.