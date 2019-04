VIDEO. Gordel van kinderzitje schiet los bij botsing, Chicco past stoeltje aan ADN

08 april 2019

15u13

Bron: Test-Aankoop, Belga 0 Ouders die hun kinderen in de auto in een stoeltje van Chicco plaatsen, kijken best eens na welk model ze in hun wagen hebben. Uit tests van Test-Aankoop blijkt namelijk dat de gordel onderaan het Chicco Oasys i-Size-stoeltje kan loskomen bij een botsing.

“De beelden van de crash in het labo zijn behoorlijk huiveringwekkend”, klinkt het bij Test-Aankoop. “Bij een frontale crashtest, tegen een snelheid van 64 km/u, zien we hoe de gordel die onderaan aan het Chicco-stoeltje - tussen de benen van de baby-testpop - is bevestigd, los schiet. Hierdoor vliegt de baby uit het stoeltje, wat in de praktijk ernstige verwondingen zou veroorzaken.”

De consumentenorganisatie nam contact op met het bedrijf dat de stoeltjes in België invoert. Zij wezen er op dat het stoeltje de uitgevoerde tests om aan Europese regels te voldoen, zonder problemen had doorstaan. Maar bij die tests werd een maximumsnelheid van 50 km/uur gehanteerd. “Eens te meer blijkt hoe belangrijk onze labotests zijn”, aldus Test-Aankoop.



De fabricagefout zou voorkomen bij een beperkt aantal Oasys i-Size-kinderzitjes, verdeeld na 27 september 2018. Chicco erkent dat het fout ging. De fabrikant stelt een vrijwillig vervangingsprogramma voor: de falende gordel zal kosteloos vervangen worden bij de getroffen zitjes. Hebt u zo’n autostoeltje gekocht? Neem dan contact op met je plaatselijke klantendienst.