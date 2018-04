VIDEO. Geweld tegen politie blijkt "tikske in de rug", jonge Marokkaan gaat in beroep tegen veroordeling Aanklager eist één jaar celstraf voor één duwtje aan agent Patrick Lefelon

24 april 2018

15u44

Bron: Eigen berichtgeving 58 De 20-jarige S.Y. gaat niet akkoord met zijn veroordeling tot één jaar cel wegens ‘opzettelijke slagen en verwondingen’ aan een agent in Borgerhout . “Het was geen duw, het was een tikske in de rug”, beweerde S.Y. vanmiddag op het hof van beroep. De agent in kwestie sprak hem niet tegen: “Ik heb niets gevoeld.”

Het voorval met S.Y. was één van de botsingen vorige zomer tussen allochtone jongeren en politie in Borgerhout. Een fietspatrouille van de politie zag op 25 juni een bromfietser in de verboden richting rijden. De agenten willen de jongeman controleren maar die gooit zijn bromfiets op de grond en loopt weg.

De fietspatrouille krijgt na een kat-en-muisspel de jongen te pakken op het Jan De Laetplein in Borgerhout Andere jongeren komen toegelopen. Eén van hen is S.Y., die roept naar de agenten dat zij het wat rustiger aan moeten doen. Hij geeft een agent een duwtje en gaat dan terug achteruit. Even later loopt hij weg.

Het voorval resulteert een half uur later wel in een groter conflict waarbij een jongere een vol colablik tegen een agent zijn hoofd gooit. Die verdachte is nog altijd spoorloos.

De rechter in eerste aanleg handelde de zaak tegen S.Y. in snelrecht af. Er werden geen beelden getoond op het proces, de agent hoefde geen enkele vraag te beantwoorden. S.Y. kreeg één jaar celstraf. De procureur was tevreden. Hij had een voorbeeld gesteld.

Knappe getuigenis

De rechters in het hof van beroep pakten de zaak vanmiddag serieuzer aan. De beelden van het cameranetwerk van de politie, die van uitstekende kwaliteit zijn, werden afgespeeld op groot scherm. De aangevallen agent van de fietspatrouille legde een knappe getuigenis af.

“Als agent werk ik al bijna 20 jaar in het fietsteam, en specifiek in Borgerhout. De jongeren moeten begrijpen dat wij een goeie inborst hebben, dat wij de wet in hun buurt willen handhaven. Daarbij is alle hulp welkom. Met spijt in het hart moet ik toegeven dat wij tegenwoordig meer negatieve, dan positieve ervaringen hebben met jongeren. Dat was vroeger anders.”

Over de opzettelijke slagen van S.Y. kon de agent weinig vertellen. Hij had er ‘eerlijk gezegd’ niets van gemerkt. Agent: “Op de beelden zie je dat ik een duw krijg maar ik heb dat niet gevoeld. Ik draag ook een kogelvrije vest. Ik was gefocust op die arrestant die ik moest boeien. Pas toen de camera-operator mij er achteraf op attent maakte, wist ik dat er contact was geweest tussen de verdachte en mij. Het is ook de camera-operator die een patrouille uitstuurt om S.Y. te arresteren.”

Advocaat Sahil Malik die S.Y. verdedigt, prees de agent om zijn heldere getuigenis. “Wat mijn cliënt S.Y. doet, is nergens voor nodig. Die agent is met zijn werk bezig en hij moet zich daarmee niet bemoeien. Maar dit duwtje omschrijven als 'opzettelijke slagen en verwondingen', is toch fel overdreven. De agent heeft het zelfs niet gevoeld. Die jonge bromfietser riep naar omstaanders dat zijn hand bijna gebroken werd bij het boeien. Daarop heeft mijn cliënt gereageerd en de agenten gevraagd om rustiger aan te doen. In die context past ook het duwtje. Hij had niet de intentie om die agent te hinderen bij zijn werk. Ik vraag de vrijspraak.”

Verdachte S.Y. noemde de duw in de rug “een tikske”. Hij wilde de aandacht trekken van de agent en vragen wat kalmer aan te doen.

- Rechter: “Had dat ‘tikske’ het gewenste gevolg?”

- S.Y.: “Nee. Ik was beter niet tussengekomen. Ik was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.”

“Weg uit mijn wijk”

De advocaat-generaal trok wel alle registers open. “Deze duw is geen ‘tikske’ of een reprimande aan een agent die wat te ijverig is. Deze duw betekent: ‘Agent, ga weg uit mijn wijk. Wij haten uw gezag.’ Deze jongeman werpt zich op als verdediger van de rechtstaat maar hij is zelf al veroordeeld voor afpersing en diefstal met geweld. Ik vraag opnieuw een veroordeling tot één jaar cel.”

Verdachte S.Y. maakte zich boos dat zijn verleden werd opgerakeld. Hij heeft zijn straf uitgezeten, begeleiding gevolgd en heeft nu zeven maanden een vaste job.

De agent van de fietspatrouille vroeg uit principe één euro morele schadevergoeding. “Ik met mijn ervaring kan een dergelijk incident makkelijk plaatsen. Het hindert mijn werk verder niet. Voor de jongere collega’s die ook vol goede moed in Borgerhout aan de slag gaan, is dat soms moeilijker. Een incident kan ervoor zorgen dat je de volgende keer anders reageert. Vandaar mijn vraag tot schadevergoeding.”

De rechters vellen een oordeel op 23 mei.

