VIDEO. Gewapende overval in Brussel op 27 januari: politie doet oproep naar getuigen bvb

12 juni 2018

10u23

Bron: Federale Politie 0 Op zaterdag 27 januari 2018 rond 18u30 werd in Brussel een gewapende overval gepleegd op het warenhuis Carrefour Express in de François Vekemansstraat.

Een man komt aan en gaat op een vensterbankje zitten tegenover de winkel. Hij houdt de winkel in de gaten en wacht geduldig. Een paar seconden later steekt hij de straat over en loopt de winkel binnen. Hij loopt zonder aarzelen onmiddellijk naar de kassa en bedreigt de kassierster met een handvuurwapen. Hij eist geld, sloffen sigaretten en alcohol. Wanneer hij die buit in handen heeft, gaat hij er vandoor richting de Nachtegaalweg.

De dader had zijn gelaat verborgen maar toch was een lange fijne neus zichtbaar.

Hij droeg een donkere sportbroek, een jasje met een donkere kap van het merk Decathlon en een grijze sjaal.

De speurders zijn ook op zoek naar een getuige. Het gaat om een jongeman die de zaak binnenkwam enkele seconden vóór de overval.

Hij heeft een magere lichaamsbouw en donker haar. Hij droeg een gebleekte blauwe jeansbroek en een zwart jasje met een kap met pelsrand.

Deze persoon wordt verzocht contact op te nemen met de onderzoekers.

Getuigenissen

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.

U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu