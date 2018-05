VIDEO. Gevaarlijke capriolen in Vilvoorde: fietser laat zich aan hoge snelheid voorttrekken door vrachtwagen Stéphanie Romans

26 mei 2018

13u14

Bron: Eigen berichtgeving 46 Een lezer heeft gisterochtend op de Schaarbeeklei in Vilvoorde een fietser gefilmd die zichzelf liet voorttrekken door een rijdende vrachtwagen. "Dit is gevaarlijk voor de fietser en voor andere weggebruikers", waarschuwt de politie. De fietser riskeert een boete van zo'n 250 euro.

De lokale politie van Vilvoorde kreeg geen meldingen binnen over het incident. "We hebben -zelfs met de video in handen- weinig aanknopingspunten om de fietser te traceren", zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet.

Als de politie hem toch vindt, krijgt de fietser vrijwel zeker een boete. "Met je fiets achter een voertuig gaan hangen zodat het je vooruit kan slepen mag niet. Daar kan je tot 250 euro boete voor krijgen. Daarnaast staat ook in de wegcode dat je altijd controle moet houden over je voertuig en geen andere weggebruikers in gevaar mag brengen. Je kan je minstens afvragen of dat hier niet het geval is. Stel dat die chauffeur plots moet uitwijken..."

Als de vrachtwagenbestuurder wist dat hij een fietser meesleepte, was ook hij in fout. "Want in dat geval bracht hij de fietser bewust in gevaar. Het kan natuurlijk ook zijn dat de chauffeur niets merkte van de fietser achter zijn vrachtwagen."