Getest: Eerste volledig elektrische Audi in ons land

07 februari 2019

VTM Nieuws testte vandaag de Audi E-tron, de eerste volledig elektrische Audi, uit. De auto moet de grote uitdager worden van Tesla. Sommigen noemen hem daarom zelfs de Tesla-killer. Het model wordt gemaakt in ons land, in de fabriek in Vorst.