VIDEO. Francken reageert scherp na poederbrief: "Men schildert mij af als neonazi” Persoonlijke aanvallen liggen volgens Francken aan de basis van incident SDA

02 januari 2019

Op maandagvoormiddag was een brief aangekomen op het gemeentehuis in Lubbeek. Theo Francken had de brief meegenomen naar huis en daar geopend. Toen bleek dat er een onbekend poeder in zat, werd de gezinswoning van zijn familie meteen onder quarantaine geplaatst en werd het medisch interventieplan afgekondigd. Vandaag reageert Francken scherp op het incident en steekt de schuld op persoonlijke aanvallen die tegen hem gericht zijn.